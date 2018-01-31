Захарова сравнила ситуацию с заявлениями главы Минобороны Британии с фильмом о Бонде

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала заявление британского министра обороны Гэвина Уильямсона о том, что Москва может уничтожить жизненно важную инфраструктуру Соединённого Королевства и спровоцировать таким образом «панику и хаос».

По её словам, «такие заявления, конечно, полный дилетантизм, и именно в нём обвинили главу Минобороны собственные спецслужбы и порекомендовали ему не заниматься спекуляцией и не сеять панику».

Она отметила, что «такие заявления абсолютно абсурдны» и создают трудности в налаживании отношений между Россией и Великобританией.

«Такое впечатление, что в этот момент, когда глава Минобороны Великобритании делал эти заявления, он внутренне считал, что снимается в новой серии про Джеймса Бонда. Мы понимаем, что сейчас Великобритания переживает трудный процесс в связи с выходом из Евросоюза, а также неким внутренним расколом в британском обществе. Вполне понятно, что для отвлечения общественного внимания нужен некий внешний враг», — сказала Захарова.

Ранее в Минобороны России прокомментировали заявление британского министра обороны Гэвина Уильямсона об угрозе со стороны России. В ведомстве отметили, что он «в своей пламенной борьбе за денежные знаки военного бюджета, похоже, давно утратил понимание границ разумного».