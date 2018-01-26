В Минобороны России прокомментировали заявление британского министра об угрозе со стороны России

В Минобороны России прокомментировали заявление британского министра обороны Гэвина Уильямсона об угрозе со стороны Москвы.

«Руководитель британского оборонного ведомства Гэвин Уильямсон в своей пламенной борьбе за денежные знаки военного бюджета, похоже, давно утратил понимание границ разумного. Фобия министра о фотографировании Россией электростанций или изучении маршрутов британских газопроводов достойна отражения в детских комиксах или сериале «Монти Пайтон: летающий цирк», — говорится в комментарии ведомства.

В российском министерстве подчеркнули, что «вся информация о расположении британских электростанций или трубопроводов настолько же «секретна», как, например, фотографии и расположение Вестминстерского аббатства или Биг-Бена».

Ранее британский министр обороны Гэвин Уильямсон заявил, что Москва может уничтожить жизненно важную инфраструктуру Соединённого Королевства и спровоцировать таким образом «панику и хаос».