В Госдуме прокомментировали заявление Минобороны Британии о «российской угрозе»

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин в беседе с RT прокомментировал заявление британского министра обороны Гэвина Уильямсона, что Москва может уничтожить жизненно важную инфраструктуру Соединённого Королевства.

«Пределов фантазии нет у таких людей, как министр обороны Великобритании. Конечно, это делается, чтобы показать, что есть якобы агрессия со стороны России, поскольку тем самым они пытаются оправдать вырабатывающуюся у них стратегию, которая будет носить наступательный характер», — сказал парламентарий.

Швыткин также напомнил, что заявление Уильямсона прозвучало в преддверии пересмотра оборонной политики Великобритании.

«Происходит лоббирование военно-промышленного комплекса. Среди граждан Великобритании пытаются посеять страх в отношении нашей страны, тем более что у них достаточно серьёзная ситуация с выходом из ЕС», — заключил депутат.

Ранее британский министр обороны Гэвин Уильямсон заявил, что Москва может уничтожить жизненно важную инфраструктуру Соединённого Королевства и спровоцировать таким образом «панику и хаос».