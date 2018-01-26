В Минобороны Британии заявили, что Россия готова уничтожить инфраструктуру королевства

Британский министр обороны Гэвин Уильямсон заявил, что Москва может уничтожить жизненно важную инфраструктуру Соединённого Королевства и спровоцировать таким образом «панику и хаос». Такое мнение глава оборонного ведомства выразил в ходе интервью изданию The Telegraph.

«Они будут думать так: «Как мы можем сделать очень больно Великобритании? Нанести ущерб её экономике, разнести в клочья её инфраструктуру, на самом деле спровоцировать тысячи, тысячи, тысячи смертей и фактически попытаться создать полный хаос в стране», — заявил Уильямсон.

По его версии, это «реальная угроза».

«Зачем они продолжают фотографировать и изучать электростанции, зачем они изучают соединительные линии электропередачи и газопроводы, которые доставляют так много электричества и так много энергии в нашу страну?» — отметил министр.

Ранее глава Генштаба ВС Великобритании генерал Ник Картер заявил, что Россия может начать «враждебные действия» раньше, чем кто-либо ожидает.

Он выразил уверенность, что российская сторона воспользовалась опытом войны в Сирии для наращивания военного потенциала и создания дальнейших угроз безопасности Европы.