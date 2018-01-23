Глава британского Генштаба заявил о «неожиданных» боевых способностях России

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Россия может начать «враждебные действия» раньше, чем кто-либо ожидает, заявил глава Генштаба ВС Великобритании генерал Ник Картер. Он выразил уверенность, что российская сторона воспользовалась опытом войны в Сирии для наращивания военного потенциала и создания дальнейших угроз безопасности Европы.

«Они будут делать то, чего их соперник ожидает меньше всего. Они воспользовались опытом в Сирии, чтобы развить экспедиционные способности... чтобы получить великолепный боевой опыт», — сказал Картер, выступая в Королевском институте вооружённых сил.

По его словам, в Сирии российские ВС «испытали ракеты дальнего радиуса действия, а также более 150 видов других вооружений и оснащения».

Ранее Картер заявил, что для противостояния Москве западные страны должны изучить её слабые стороны и помнить, что Россия уважает силу.

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