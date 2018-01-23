Глава британского Генштаба заявил о «неожиданных» боевых способностях России
«Они будут делать то, чего их соперник ожидает меньше всего. Они воспользовались опытом в Сирии, чтобы развить экспедиционные способности... чтобы получить великолепный боевой опыт», — сказал Картер, выступая в Королевском институте вооружённых сил.
.@ArmyCGS is taking the stage now - you can watch the lecture live: https://t.co/eldSOYRYig@BritishArmy#DynamicSecurity— RUSI (@RUSI_org) 22 января 2018 г.
По его словам, в Сирии российские ВС «испытали ракеты дальнего радиуса действия, а также более 150 видов других вооружений и оснащения».
Ранее Картер заявил, что для противостояния Москве западные страны должны изучить её слабые стороны и помнить, что Россия уважает силу.