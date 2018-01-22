Генштаб Британии считает необходимым изучить «слабые стороны» России
По его словам, необходимо признать, что «Россия уважает силу и сильных».
«Нам необходимо определить слабые стороны России и после этого действовать асимметрично», — сказал Картер, отметив, что Западу необходимо создать прочные институты в соседних с Россией государствах.
.@ArmyCGS is taking the stage now - you can watch the lecture live: https://t.co/eldSOYRYig@BritishArmy#DynamicSecurity— RUSI (@RUSI_org) 22 января 2018 г.
По его мнению, это важно сделать для того, чтобы они «обрели уверенность» и «выдерживали давление».
Картер также подчеркнул необходимость повысить энергонезависимость стран Запада и сохранить антироссийские санкции.
«Необходимо также защитить наш жизненно важный потенциал — здесь важно киберпространство. Следует выявить наши собственные уязвимости к российскому влиянию и дезинформации, после чего решительно действовать против этого», — добавил он.
Британский генерал заявил, что Запад должен «продемонстрировать решительность».
Ранее сообщалось, что Картер подготовил доклад, в котором предлагает увеличить оборонные расходы на фоне «возросшей угрозы со стороны России».