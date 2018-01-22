Генштаб Британии считает необходимым изучить «слабые стороны» России

Для противостояния России западным странам необходимо изучить её слабые стороны и помнить, что Россия уважает силу. Такое мнение выразил глава Генштаба ВС Великобритании генерал Ник Картер, выступая в Королевском институте вооружённых сил.

По его словам, необходимо признать, что «Россия уважает силу и сильных».

«Нам необходимо определить слабые стороны России и после этого действовать асимметрично», — сказал Картер, отметив, что Западу необходимо создать прочные институты в соседних с Россией государствах.

По его мнению, это важно сделать для того, чтобы они «обрели уверенность» и «выдерживали давление».

Картер также подчеркнул необходимость повысить энергонезависимость стран Запада и сохранить антироссийские санкции.

«Необходимо также защитить наш жизненно важный потенциал — здесь важно киберпространство. Следует выявить наши собственные уязвимости к российскому влиянию и дезинформации, после чего решительно действовать против этого», — добавил он.

Британский генерал заявил, что Запад должен «продемонстрировать решительность».

Ранее сообщалось, что Картер подготовил доклад, в котором предлагает увеличить оборонные расходы на фоне «возросшей угрозы со стороны России».