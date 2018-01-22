Генштаб Британии призывает повысить расходы на оборону для борьбы с «российской угрозой»

Глава Генерального штаба Великобритании Ник Картер подготовил доклад, в котором предлагает увеличить оборонные расходы на фоне «возросшей угрозы со стороны России». Об этом пишет The Guardian.

По мнению Картера, Лондон, отстающий от Москвы в плане расходов на оборону, становится уязвимым перед угрозой гибридной войны со стороны России и ряда других «потенциально враждебных государств».

Как ожидается, глава британского Генштаба выступит с данным докладом в Королевском объединённом институте оборонных исследований. В частности, в ходе своего выступления он планирует заявить, что Россия непропорционально наращивает военное присутствие за рубежом.

По словам Картера, Лондон не в состоянии противостоять военной технике, которой Москва «хвастается» в Сирии.

Ранее в Генштабе Великобритании заявили, что Россия может представлять угрозу для безопасности трансатлантических глубоководных кабелей, которые проходят по дну океана между Европой и Америкой.