В Совфеде увидели попытку Генштаба Британии дискредитировать Россию в мире

Заявление главы Генштаба ВС Великобритании Ника Картера преследует несколько целей, среди которых — дискредитация России в мире. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Целей несколько: дискредитация России в мире, попытка настроить против нас наших союзников, ухудшить наши отношения с соседями по СНГ и обострить конфронтацию с Западом», — цитирует ТАСС Бондарева.

По его словам, Западу «важно развязать себе руки «на всякий случай».

«Всегда есть дежурный повод для введения новых санкций, для притеснения наших официальных лиц, политиков, дипломатов, журналистов, общественных деятелей», — добавил он.

Сенатор также отметил, что создание образа агрессивной России вошло в привычку англосаксов — сначала США, которые обозначили российскую сторону «угрозой номер один» наряду с Китаем, а теперь и Британия.

Ранее Картер заявил, что Россия может начать «враждебные действия» раньше, чем кто-либо ожидает.

Подробнее — в материале RT.