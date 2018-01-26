Эксперт объяснил, почему британский министр заявил об угрозе со стороны России
«Все генералы всегда выступали от имени «советской военной угрозы». Всегда рассказывалось, что ещё один день и русские захватят Британию, высадятся во Франции, дойдут до Парижа. Это стандартная процедура накачки общественного мнения перед очередным принятием военного бюджета или какой-нибудь программы. Так что здесь нет ничего удивительного или нового», — сказал он.
Ранее британский министр обороны Гэвин Уильямсон заявил, что Москва может уничтожить жизненно важную инфраструктуру Соединённого Королевства и спровоцировать таким образом «панику и хаос».