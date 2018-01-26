Эксперт объяснил, почему британский министр заявил об угрозе со стороны России

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Марианна Чурсина
Военный эксперт Владислав Шурыгин в разговоре с RT выразил мнение, что заявление Минобороны Британии о якобы имеющихся планах у Москвы уничтожить жизненно важную инфраструктуру Соединённого Королевства направлено на манипуляцию общественным мнением в стране. По его словам, к подобной методике не первое десятилетие прибегают представители зарубежных вооружённых сил.

«Все генералы всегда выступали от имени «советской военной угрозы». Всегда рассказывалось, что ещё один день и русские захватят Британию, высадятся во Франции, дойдут до Парижа. Это стандартная процедура накачки общественного мнения перед очередным принятием военного бюджета или какой-нибудь программы. Так что здесь нет ничего удивительного или нового», — сказал он.

Ранее британский министр обороны Гэвин Уильямсон заявил, что Москва может уничтожить жизненно важную инфраструктуру Соединённого Королевства и спровоцировать таким образом «панику и хаос».

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