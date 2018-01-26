Посольство России прокомментировало обвинения британского Минобороны в адрес Москвы

Посольство России в Великобритании прокомментировало заявление британского министра обороны Гэвина Уильямсона о том, что Москва может уничтожить жизненно важную инфраструктуру Соединённого Королевства и спровоцировать таким образом «панику и хаос».

«Некоторые британские политики не отвечают за свои слова», — говорится в сообщении посольства в Twitter. Some British politicians bear no responsibility for their words. pic.twitter.com/MdzsFBKBr4 — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 26 января 2018 г. Ранее в Минобороны России прокомментировали заявление британского министра обороны Гэвина Уильямсона об угрозе со стороны России. В ведомстве отметили, что британский министр «в своей пламенной борьбе за денежные знаки военного бюджета, похоже, давно утратил понимание границ разумного».