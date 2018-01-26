Посольство России прокомментировало обвинения британского Минобороны в адрес Москвы

Короткая ссылка
Посольство России в Великобритании прокомментировало заявление британского министра обороны Гэвина Уильямсона о том, что Москва может уничтожить жизненно важную инфраструктуру Соединённого Королевства и спровоцировать таким образом «панику и хаос».

«Некоторые британские политики не отвечают за свои слова», — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Ранее в Минобороны России прокомментировали заявление британского министра обороны Гэвина Уильямсона об угрозе со стороны России. В ведомстве отметили, что британский министр «в своей пламенной борьбе за денежные знаки военного бюджета, похоже, давно утратил понимание границ разумного».

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru