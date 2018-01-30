МЧС: включение Пучкова в «кремлёвский доклад» не отразится на спасательных операциях

Включение главы МЧС Владимира Пучкова в так называемый кремлёвский доклад никак не отразится на спасательных операциях ведомства за рубежом. Об этом заявили в пресс-службе министерства.

«На работе МЧС России, всей спасательной службы России это никак не отразится. Катастрофы не знают границ. Они происходят независимо от списков… МЧС России как работало, так и будет работать, оказывая помощь всем странам, кто в ней нуждается», — приводит РИА Новости сообщение.

В ведомстве подчеркнули, что в случае необходимости готовы «помогать и США».

По словам представителя МЧС, за последние годы увеличилось количество гуманитарных операций за рубежом.

«Усилилось и взаимодействие МЧС России с другими странами и международными структурами в области гуманитарного чрезвычайного реагирования», — добавил он, отметив, что руководство МЧС неоднократно предлагало помощь США в преодолении стихийных бедствий.

30 января в США был опубликован «кремлёвский доклад», в который были внесены российские граждане, среди которых — глава МИД России Сергей Лавров, премьер-министр Дмитрий Медведев и глава МЧС Владимир Пучков.

Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов заявил RT, что данный доклад показывает намерение американской администрации усилить конфронтацию.