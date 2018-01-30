МЧС: включение Пучкова в «кремлёвский доклад» не отразится на спасательных операциях
«На работе МЧС России, всей спасательной службы России это никак не отразится. Катастрофы не знают границ. Они происходят независимо от списков… МЧС России как работало, так и будет работать, оказывая помощь всем странам, кто в ней нуждается», — приводит РИА Новости сообщение.
В ведомстве подчеркнули, что в случае необходимости готовы «помогать и США».
По словам представителя МЧС, за последние годы увеличилось количество гуманитарных операций за рубежом.
«Усилилось и взаимодействие МЧС России с другими странами и международными структурами в области гуманитарного чрезвычайного реагирования», — добавил он, отметив, что руководство МЧС неоднократно предлагало помощь США в преодолении стихийных бедствий.
30 января в США был опубликован «кремлёвский доклад», в который были внесены российские граждане, среди которых — глава МИД России Сергей Лавров, премьер-министр Дмитрий Медведев и глава МЧС Владимир Пучков.
Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов заявил RT, что данный доклад показывает намерение американской администрации усилить конфронтацию.