В СПЧ видят в «кремлёвском докладе» намерение США усилить конфронтацию

Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов прокомментировал RT опубликованный Минфином США «кремлёвский доклад», в котором перечислено 210 имён высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов.

«Я считаю, что это демонстративный шаг, причём абсолютно бессмысленный и вредный. Он показывает, что американская администрация намерена продолжать и усиливать конфронтацию. А я бы хотел, чтобы движение началось в обратном направлении. Нам нужно находить точки соприкосновения национальных интересов России и США, каналы сотрудничества между структурами гражданского общества. Как председатель президентского Совета по правам человека, могу сказать, что мы готовы и хотим сотрудничать. И если обнародованный список будет мешать такому сотрудничеству, то это будет очень плохо», — сказал он.

По словам Федотова, он спокойно отнёсся к тому, что его имя также включено в доклад.

«Я понимаю, что его составляли не политики, а бюрократы. И как все бюрократы, они ленивы, поэтому просто взяли с сайта Кремля список всех советников президента и включили в свой список. Для этого не нужно никаких интеллектуальных усилий», — подчеркнул Федотов.

30 января Минфин США опубликовал «кремлёвский доклад», в который вошли российские политики, среди которых — глава МИД России Сергей Лавров и премьер-министр Дмитрий Медведев.