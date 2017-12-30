Макрон выразил соболезнования в связи с терактами в Афганистане и Египте

Президент Франции Эммануэль Макрон в своём Twitter выразил соболезнования после терактов, совершённых боевиками в Кабуле и пригороде Каира.

«Все мысли сейчас о жертвах террористических атак в Каире и Кабуле. Франция неустанно будет поддерживать свободу вероисповедания», — написал он.

Pensées pour les victimes des attaques terroristes du Caire et de Kaboul. La France soutiendra sans relâche la liberté religieuse. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 29 декабря 2017 г.

Ранее американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси осудил нападение на верующих в церкви в пригороде Каира.

29 декабря сообщалось, что по меньшей мере десять человек погибли в результате стрельбы в церкви в пригороде Каира. Позже сотрудники полиции страны ликвидировали мужчину, открывшего стрельбу.

28 декабря стало известно, что в результате террористической атаки в Кабуле погибли 40 человек. Террористическая организация «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за теракт в столице Афганистана.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.