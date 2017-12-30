Макрон выразил соболезнования в связи с терактами в Афганистане и Египте

Короткая ссылка
Президент Франции Эммануэль Макрон в своём Twitter выразил соболезнования после терактов, совершённых боевиками в Кабуле и пригороде Каира.

«Все мысли сейчас о жертвах террористических атак в Каире и Кабуле. Франция неустанно будет поддерживать свободу вероисповедания», — написал он.

Ранее американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси осудил нападение на верующих в церкви в пригороде Каира.

29 декабря сообщалось, что по меньшей мере десять человек погибли в результате стрельбы в церкви в пригороде Каира. Позже сотрудники полиции страны ликвидировали мужчину, открывшего стрельбу.

28 декабря стало известно, что в результате террористической атаки в Кабуле погибли 40 человек. Террористическая организация «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за теракт в столице Афганистана.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2017 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119