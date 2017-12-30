Трамп в ходе телефонного разговора с ас-Сиси осудил нападение на церковь в Египте

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Американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси осудил нападение на верующих в церкви в пригороде Каира. Об этом сообщает Белый дом.

«Президент Дональд Трамп говорил по телефону с президентом Абделем Фаттахом ас-Сиси, чтобы выразить соболезнования народу Египта после нападения на верующих и на сотрудников служб безопасности в городе Хелуан к югу от Каира», — говорится в тексте сообщения.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции Египта ликвидировали мужчину, обстрелявшего церковь в пригороде Каира.

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