Трамп в ходе телефонного разговора с ас-Сиси осудил нападение на церковь в Египте

Американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси осудил нападение на верующих в церкви в пригороде Каира. Об этом сообщает Белый дом.

«Президент Дональд Трамп говорил по телефону с президентом Абделем Фаттахом ас-Сиси, чтобы выразить соболезнования народу Египта после нападения на верующих и на сотрудников служб безопасности в городе Хелуан к югу от Каира», — говорится в тексте сообщения. Ранее сообщалось, что сотрудники полиции Египта ликвидировали мужчину, обстрелявшего церковь в пригороде Каира.