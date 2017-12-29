При стрельбе в церкви в пригороде Каира погибли 10 человек
По меньшей мере десять человек погибли в результате стрельбы в церкви в пригороде Каира.
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление Минздрава.
Ранее сообщалось, что египетские полицейские ликвидировали мужчину, обстрелявшего церковь в пригороде Каира.
В конце октября сообщалось, что более 50 полицейских могли пострадать при перестрелке с боевиками в Египте.
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