Полиция ликвидировала открывшего стрельбу по церкви близ Каира
Египетские полицейские ликвидировали мужчину, обстрелявшего церковь в пригороде Каира, передаёт Al Arabiya.
Сообщается, что двое сотрудников правоохранительных органов погибли при предотвращении террористического нападения на церковь.
В настоящее время силы безопасности преследуют второго нападавшего, которому удалось скрыться.
Gunman attacks church near #Cairo, shot dead https://t.co/sFO0gRTAV1pic.twitter.com/KGobrSqf1x— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) 29 декабря 2017 г.
19 декабря боевики обстреляли аэропорт у египетского города Эль-Ариш. Погиб офицер вооружённых сил страны, ещё двое получили ранения.
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