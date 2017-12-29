Полиция ликвидировала открывшего стрельбу по церкви близ Каира

Египетские полицейские ликвидировали мужчину, обстрелявшего церковь в пригороде Каира, передаёт Al Arabiya.

Сообщается, что двое сотрудников правоохранительных органов погибли при предотвращении террористического нападения на церковь.

В настоящее время силы безопасности преследуют второго нападавшего, которому удалось скрыться.

19 декабря боевики обстреляли аэропорт у египетского города Эль-Ариш. Погиб офицер вооружённых сил страны, ещё двое получили ранения.