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В сети расходится сатирический ролик о Зеленском в короне

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В интернете расходится сатирический ролик о Владимире Зеленском, вообразившем себя королём.
В сети расходится сатирический ролик о Зеленском в короне
  • globallookpress.com
  • © Ukraine Presidency

В видео демонстрируется, как  после просмотра инаугурации президента России Владимира Путина Зеленский примеряет на себя корону и мантию.

К суровой реальности его возвращает звонок президента США Джо Байдена.

«Отмена выборов не сделала тебя королём. Ты всё ещё слуга урода», — говорится в ролике.

Осенью 2023 года в польском сегменте сервиса TikTok начали активно расходиться видео, на которых Зеленский из-за спины людей выпрашивает деньги, танки и другую помощь.

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