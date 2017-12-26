Меланья Трамп распорядилась спилить самое старое дерево на лужайке Белого дома

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Первая леди США Меланья Трамп распорядилась, чтобы посаженная в 1828 году магнолия, старейшее дерево на лужайке Белого дома, должна быть спилена. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что большая магнолия известна своей историей — дерево было посажено ещё при седьмом президенте США Эндрю Джексоне, однако в настоящее время считается слишком гнилым и повреждённым, чтобы оставаться на месте.

В ноябре Меланья Трамп с сыном Бэрроном приняли рождественскую ёлку во дворе Белого дома.

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