Меланья Трамп распорядилась спилить самое старое дерево на лужайке Белого дома

Первая леди США Меланья Трамп распорядилась, чтобы посаженная в 1828 году магнолия, старейшее дерево на лужайке Белого дома, должна быть спилена. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что большая магнолия известна своей историей — дерево было посажено ещё при седьмом президенте США Эндрю Джексоне, однако в настоящее время считается слишком гнилым и повреждённым, чтобы оставаться на месте.

В ноябре Меланья Трамп с сыном Бэрроном приняли рождественскую ёлку во дворе Белого дома.