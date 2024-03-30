WP: польский чиновник разозлил представителя Киева в ходе переговоров о зерне

Заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак разозлил замминистра экономики Украины Тараса Качку в ходе переговоров о зерне.

Об этом сообщает Wirtualna Polska со ссылкой на источники.

Как сказано в материале, предполагалось, что атмосфера на переговорах, посвящённых сельскому хозяйству, будет хорошей, но многое изменилось, когда Колодзейчак якобы потребовал от главы Всеукраинского аграрного совета Андрея Дыкуна не упоминать в контексте обсуждения импорта зерна украинский конфликт.

Как пишет издание, все напряглись и Качка «даже побагровел».

Ранее Колодзейчак заявил, что Варшава требует, чтобы украинские власти сами добровольно приостановили транзит своего зерна через польскую территорию.