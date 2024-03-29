Варшава требует от Украины добровольного отказа от транзита зерна через Польшу

Заместитель министра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак заявил, что Варшава требует, чтобы украинские власти сами добровольно приостановили транзит своего зерна через польскую территорию.

«Я подхожу к переговорам очень серьёзно, у нас есть очень много аргументов, которые говорят о том, что транзит — то, о чём мы разговариваем — должен быть добровольно приостановлен украинской стороной минимум на два месяца», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, это время позволило бы фермерам Польши продать свои запасы зерна и таким образом власти страны смогли бы позаботиться об их интересах.

«Нет таких аргументов, которые заставят меня перестать этого добиваться», — добавил он.

Ранее сообщалось, что власти Польши наложат штраф на первую фирму, которая ввозила в страну с Украины техническое зерно для его дальнейшей реализации.