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Варшава требует от Украины добровольного отказа от транзита зерна через Польшу

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Заместитель министра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак заявил, что Варшава требует, чтобы украинские власти сами добровольно приостановили транзит своего зерна через польскую территорию.
Варшава требует от Украины добровольного отказа от транзита зерна через Польшу
  • AFP
  • © Genya SAVILOV

«Я подхожу к переговорам очень серьёзно, у нас есть очень много аргументов, которые говорят о том, что транзит — то, о чём мы разговариваем — должен быть добровольно приостановлен украинской стороной минимум на два месяца», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, это время позволило бы фермерам Польши продать свои запасы зерна и таким образом власти страны смогли бы позаботиться об их интересах. 

«Нет таких аргументов, которые заставят меня перестать этого добиваться», — добавил он.

Ранее сообщалось, что власти Польши наложат штраф на первую фирму, которая ввозила в страну с Украины техническое зерно для его дальнейшей реализации.

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