Варшава требует от Украины добровольного отказа от транзита зерна через Польшу
- AFP
- © Genya SAVILOV
«Я подхожу к переговорам очень серьёзно, у нас есть очень много аргументов, которые говорят о том, что транзит — то, о чём мы разговариваем — должен быть добровольно приостановлен украинской стороной минимум на два месяца», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, это время позволило бы фермерам Польши продать свои запасы зерна и таким образом власти страны смогли бы позаботиться об их интересах.
«Нет таких аргументов, которые заставят меня перестать этого добиваться», — добавил он.
Ранее сообщалось, что власти Польши наложат штраф на первую фирму, которая ввозила в страну с Украины техническое зерно для его дальнейшей реализации.