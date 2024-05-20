Синоптик Ильин прогнозирует потепление до +28 °С в конце мая в Москве

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в Москве и области в ближайшие дни.

По словам специалиста, сегодня в Московской области будет солнечно и тепло, воздух прогреется до +22...+25 °С.

«Завтра ждём прохождение плотного атмосферного фронта. Во второй половине дня возможны ливни с грозами и температура несколько посвежее. Температура практически до четверга будет в Москве и Московской области в пределах +17...+22 °С. А в пятницу начнётся потепление. В субботу — снова где-то до +23...+26 °С», — рассказал Ильин.

Согласно его прогнозу, существенное продолжительное потепление ожидается в начале следующей недели.

«Температура воздуха в отдельные дни будет подниматься до +26...+28 °С. В последний день весны, скорее всего, снова похолодает до +20 °С. В первый день лета — +15...+20 °С. Дальше температура начнёт расти», — заключил синоптик.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков предупредил о грозе и ветре до 15 м/с в Москве 21 мая.