Член парламента Франции Жан-Луи Бурланж считает, что Париж должен разрешить Киеву наносить удары поставленным оружием по территории России.

Слова главы комитета по иностранным делам приводит газета Le Figaro.

«Почему мы отказываем украинцам в праве отвечать ударом на удар? На атаки, жертвами которых они стали», — сказал французский депутат.

Бурланж добавил, что партнёры Украины желают оставаться «невоюющими», но речь об их вмешательстве в театр военных действий не идёт, нужно лишь «снять неоправданное табу».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя украинские атаки на российские регионы, сказала, что Вашингтон, Лондон, Брюссель, а также подконтрольный им Киев играют с огнём.

По данным The Wall Street Journal, Украина попросила США уточнить цели для атак в России.