Захарова: некоторые страны уже «получают» своих инструкторов обратно с Украины
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«Некоторые страны уже получают своих обучающих обратно. Только молчат об этом. Надеюсь, храбрая Кая расскажет подробности», — написала Захарова в своём Telegram-канале.
Эстонский премьер ранее признала, что некоторые страны на свой страх и риск уже направили инструкторов на Украину для обучения военнослужащих.
При этом она уточнила, что призвала членов НАТО не бояться, что такое решение приведёт к эскалации конфликта.
О готовности Литвы отправить своих военных на Украину в рамках «тренировочной миссии» ранее заявляла премьер Ингрида Шимоните.