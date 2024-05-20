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Захарова: некоторые страны уже «получают» своих инструкторов обратно с Украины

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Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала заявление эстонского премьер-министра Каи Каллас о том, что некоторые страны НАТО уже обучают бойцов ВСУ на территории Украины.
Захарова: некоторые страны уже «получают» своих инструкторов обратно с Украины
  • © МИД России

«Некоторые страны уже получают своих обучающих обратно. Только молчат об этом. Надеюсь, храбрая Кая расскажет подробности», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Эстонский премьер ранее признала, что некоторые страны на свой страх и риск уже направили инструкторов на Украину для обучения военнослужащих.

При этом она уточнила, что призвала членов НАТО не бояться, что такое решение приведёт к эскалации конфликта.

О готовности Литвы отправить своих военных на Украину в рамках «тренировочной миссии» ранее заявляла премьер Ингрида Шимоните.

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