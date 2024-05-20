Пушилин: подтверждений присутствия французских войск на Украине пока нет
- РИА Новости
Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24», передаёт ТАСС.
«Информации, которая может свидетельствовать о том, что войска Франции присутствуют на территории оставшейся части Украины, пока нет», — сказал Пушилин.
При этом глава ДНР подчеркнул, что наёмники из Франции и других стран на территории Украины присутствуют.
Ранее следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении 658 иностранных наёмников, которые воюют на стороне Украины.
В МИД России отметили, что любые иностранные наёмники станут целью российских военных в случае появления на украинской территории.