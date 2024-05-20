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Пушилин: подтверждений присутствия французских войск на Украине пока нет

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что власти пока не имеют данных о присутствии французских военных на Украине.
Пушилин: подтверждений присутствия французских войск на Украине пока нет
  • РИА Новости

Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24», передаёт ТАСС. 

«Информации, которая может свидетельствовать о том, что войска Франции присутствуют на территории оставшейся части Украины, пока нет», — сказал Пушилин.

При этом глава ДНР подчеркнул, что наёмники из Франции и других стран на территории Украины присутствуют.

Ранее следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении 658 иностранных наёмников, которые воюют на стороне Украины. 

В МИД России отметили, что любые иностранные наёмники станут целью российских военных в случае появления на украинской территории. 

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