Пушилин: подтверждений присутствия французских войск на Украине пока нет

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что власти пока не имеют данных о присутствии французских военных на Украине.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24», передаёт ТАСС.

«Информации, которая может свидетельствовать о том, что войска Франции присутствуют на территории оставшейся части Украины, пока нет», — сказал Пушилин.

При этом глава ДНР подчеркнул, что наёмники из Франции и других стран на территории Украины присутствуют.

Ранее следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении 658 иностранных наёмников, которые воюют на стороне Украины.

В МИД России отметили, что любые иностранные наёмники станут целью российских военных в случае появления на украинской территории.