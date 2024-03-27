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Израиль проработает с США дату консультаций по операции в Рафахе

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Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Израиль проработает с США дату консультаций по операции израильских военных в Рафахе.
Израиль проработает с США дату консультаций по операции в Рафахе
  • РИА Новости

Об этом она сказала на брифинге для СМИ.

«Офис премьер-министра согласился перенести встречу, посвящённую Рафаху. Мы работаем с ними над выбором удобной даты», — цитирует её РИА Новости.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объяснил свой отказ посылать делегацию в Вашингтон для консультации по вопросу вокруг сектора Газа желанием послать сигнал ХАМАС о том, что израильская сторона не поддастся мировому давлению.

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