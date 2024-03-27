Израиль проработает с США дату консультаций по операции в Рафахе

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Израиль проработает с США дату консультаций по операции израильских военных в Рафахе.

Об этом она сказала на брифинге для СМИ.

«Офис премьер-министра согласился перенести встречу, посвящённую Рафаху. Мы работаем с ними над выбором удобной даты», — цитирует её РИА Новости.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объяснил свой отказ посылать делегацию в Вашингтон для консультации по вопросу вокруг сектора Газа желанием послать сигнал ХАМАС о том, что израильская сторона не поддастся мировому давлению.