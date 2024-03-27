Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объяснил свой отказ посылать делегацию в Вашингтон для консультации по вопросу вокруг сектора Газа желанием послать сигнал ХАМАС о том, что израильская сторона не поддастся мировому давлению.

Об этом, как пишет The Times of Israel со ссылкой на канцелярию Нетаньяху, он сказал на встрече с американским сенатором Риком Скоттом в Иерусалиме.

Как говорится в издании, Нетаньяху настаивает, что его шаг был «посланием ХАМАС: «Не делайте ставку на это давление, оно не сработает». Надеюсь, они поняли это».

Премьер также добавил, что решение США не накладывать вето на резолюцию Совбеза ООН было «очень, очень плохим».

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер объяснил слова постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд о том, что резолюция СБ ООН о прекращении огня в секторе Газа на период Рамадана не является обязывающей.