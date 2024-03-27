RT в Telegram
Подпишись

Нетаньяху объяснил свой отказ посылать делегацию в Вашингтон

Короткая ссылка
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объяснил свой отказ посылать делегацию в Вашингтон для консультации по вопросу вокруг сектора Газа желанием послать сигнал ХАМАС о том, что израильская сторона не поддастся мировому давлению.
Нетаньяху объяснил свой отказ посылать делегацию в Вашингтон
  • РИА Новости

Об этом, как пишет The Times of Israel со ссылкой на канцелярию Нетаньяху, он сказал на встрече с американским сенатором Риком Скоттом в Иерусалиме.

Как говорится в издании, Нетаньяху настаивает, что его шаг был «посланием ХАМАС: «Не делайте ставку на это давление, оно не сработает». Надеюсь, они поняли это».

Премьер также добавил, что решение США не накладывать вето на резолюцию Совбеза ООН было «очень, очень плохим».

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер объяснил слова постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд о том, что резолюция СБ ООН о прекращении огня в секторе Газа на период Рамадана не является обязывающей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить