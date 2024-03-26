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Госдеп пояснил слова о необязательности резолюции СБ ООН по Газе

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Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер объяснил слова постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд о том, что резолюция СБ ООН о прекращении огня в секторе Газа на период Рамадана не является обязывающей.
Госдеп пояснил слова о необязательности резолюции СБ ООН по Газе
  • Gettyimages.ru

«Когда мы говорим, что резолюция не является обязательной, мы имеем в виду, что она не налагает никаких новых обязательств на стороны, как, например, некоторые резолюции ООН, которые налагают обязательные санкции, налагают фактические требования... Мы считаем, что резолюция Совета Безопасности ООН имеет вес и должна соблюдаться», — цитирует его ТАСС.

Он также добавил, что американская сторона считает, что путь к прекращению огня и освобождению заложников — это путь через переговоры между Израилем и ХАМАС, проводимые при содействии третьих стран и в которых участвуют США, а не через процесс в ООН.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ, комментируя заявление Томас-Гринфилд, задался вопросом, считают ли Соединённые Штаты себя связанными Уставом ООН.

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