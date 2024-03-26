Небензя усомнился, что США считают себя связанными Уставом ООН

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ задался вопросом, считают ли Соединённые Штаты себя связанными Уставом ООН.

Таким образом он отреагировал на слова постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд о том, что резолюция СБ ООН о прекращении огня в секторе Газа на период Рамадана не является обязывающей.

«Означает ли заявление постпреда Томас-Гринфилд и других официальных лиц, что США не считают резолюции Совета Безопасности ООН обязательными для выполнения государствами-членами?» — отметил Небензя, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак заявил, что принятая 25 марта резолюция Совбеза ООН с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа на период месяца Рамадан является обязательной к исполнению.

Как сообщил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер, Вашингтон считает, что резолюция Совбеза ООН с требованием немедленного прекращения огня в Газе на период Рамадана не носит обязывающего характера.