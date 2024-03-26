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Небензя усомнился, что США считают себя связанными Уставом ООН

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Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ задался вопросом, считают ли Соединённые Штаты себя связанными Уставом ООН.
Небензя усомнился, что США считают себя связанными Уставом ООН
  • РИА Новости

Таким образом он отреагировал на слова постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд о том, что резолюция СБ ООН о прекращении огня в секторе Газа на период Рамадана не является обязывающей.

«Означает ли заявление постпреда Томас-Гринфилд и других официальных лиц, что США не считают резолюции Совета Безопасности ООН обязательными для выполнения государствами-членами?» — отметил Небензя, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак заявил, что принятая 25 марта резолюция Совбеза ООН с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа на период месяца Рамадан является обязательной к исполнению.

Как сообщил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер, Вашингтон считает, что резолюция Совбеза ООН с требованием немедленного прекращения огня в Газе на период Рамадана не носит обязывающего характера.

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