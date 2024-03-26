Небензя усомнился, что США считают себя связанными Уставом ООН
- РИА Новости
Таким образом он отреагировал на слова постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд о том, что резолюция СБ ООН о прекращении огня в секторе Газа на период Рамадана не является обязывающей.
«Означает ли заявление постпреда Томас-Гринфилд и других официальных лиц, что США не считают резолюции Совета Безопасности ООН обязательными для выполнения государствами-членами?» — отметил Небензя, слова которого приводит РИА Новости.
Ранее заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак заявил, что принятая 25 марта резолюция Совбеза ООН с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа на период месяца Рамадан является обязательной к исполнению.
Как сообщил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер, Вашингтон считает, что резолюция Совбеза ООН с требованием немедленного прекращения огня в Газе на период Рамадана не носит обязывающего характера.