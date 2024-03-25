ООН назвала обязательной к исполнению принятую резолюцию по Газе
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Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, все резолюции Совбеза ООН являются международным правом и данная резолюция является международным правом, как и любая другая.
«Так что они являются настолько же обязательными к исполнению, как и международное право», — сообщил Хак.
Ранее Совбез ООН принял подготовленную десяткой непостоянных членов органа резолюцию с требованием немедленно прекратить огонь в секторе Газа в период месяца Рамадан.
Движение ХАМАС выразило готовность в обмене заложников, удерживаемых в секторе Газа, на палестинских заключённых на фоне принятия Совбезом ООН резолюции о прекращении огня в анклаве.
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац, в свою очередь, заявил, что ЦАХАЛ не прекратит огонь в Газе, пока все заложники не будут освобождены.