ООН назвала обязательной к исполнению принятую резолюцию по Газе

Принятая 25 марта резолюция Совбеза ООН с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа на период месяца Рамадан является обязательной к исполнению, подчеркнул заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, все резолюции Совбеза ООН являются международным правом и данная резолюция является международным правом, как и любая другая.

«Так что они являются настолько же обязательными к исполнению, как и международное право», — сообщил Хак.

Ранее Совбез ООН принял подготовленную десяткой непостоянных членов органа резолюцию с требованием немедленно прекратить огонь в секторе Газа в период месяца Рамадан.

Движение ХАМАС выразило готовность в обмене заложников, удерживаемых в секторе Газа, на палестинских заключённых на фоне принятия Совбезом ООН резолюции о прекращении огня в анклаве.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац, в свою очередь, заявил, что ЦАХАЛ не прекратит огонь в Газе, пока все заложники не будут освобождены.