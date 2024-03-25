ХАМАС готово обменять заложников на заключённых в свете резолюции СБ ООН

Движение ХАМАС выразило готовность в обмене заложников, удерживаемых в секторе Газа, на палестинских заключённых на фоне принятия Совбезом ООН резолюции о прекращении огня в анклаве.

Об этом пишет ТАСС.

Как сказано в сообщении ХАМАС, движение приветствует призыв Совбеза ООН к немедленному перемирию и заявляет о необходимости ввести постоянный режим прекращения огня, вывести все войска ЦАХАЛ из Газы и вернуть перемещённых лиц в места их проживания.

«Мы подтверждаем, что готовы немедленно принять участие в обмене пленными, который приведёт к освобождению заложников и палестинских заключённых», — сказано в заявлении.

Ранее Совбез ООН принял подготовленную десяткой непостоянных членов органа резолюцию с требованием немедленно прекратить огонь в секторе Газа в период месяца Рамадан.

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что принятая Совбезом ООН резолюция с требованием о немедленном прекращении огня в секторе Газа на период месяца Рамадан должна быть реализована.