Гутерреш: резолюция Совбеза ООН по Газе должна быть реализована
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Об этом пишет ТАСС.
По его словам, СБ только что одобрил резолюцию по Газе, требующую немедленного прекращения огня и немедленного освобождения всех заложников.
«Резолюция должна быть воплощена в жизнь. Провалу не будет прощения», — подчеркнул Гутерреш.
Ранее стало известно, что Совбез ООН принял подготовленную десяткой непостоянных членов органа резолюцию с требованием немедленно прекратить огонь в секторе Газа в период месяца Рамадан.