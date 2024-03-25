Гутерреш: резолюция Совбеза ООН по Газе должна быть реализована

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что принятая Совбезом ООН резолюция с требованием о немедленном прекращении огня в секторе Газа на период месяца Рамадан должна быть реализована.

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, СБ только что одобрил резолюцию по Газе, требующую немедленного прекращения огня и немедленного освобождения всех заложников.

«Резолюция должна быть воплощена в жизнь. Провалу не будет прощения», — подчеркнул Гутерреш.

Ранее стало известно, что Совбез ООН принял подготовленную десяткой непостоянных членов органа резолюцию с требованием немедленно прекратить огонь в секторе Газа в период месяца Рамадан.