СБ ООН принял резолюцию с требованием о немедленном прекращении огня в Газе

Совбез ООН принял подготовленную десяткой непостоянных членов органа резолюцию с требованием немедленно прекратить огонь в секторе Газа в период месяца Рамадан.

Об этом пишет ТАСС.

Как отмечается в материале, перед голосованием постпред России при ООН Василий Небензя предложил внести устную поправку в проект резолюции, в которой содержится смена формулировки с «продолжительное прекращение огня» на «постоянное прекращение огня».

За неё проголосовали все 14 стран Совбеза ООН, включая Британию, КНР, Россию и Францию. Воздержались только США, из-за чего поправка не была принята.

Ранее Небензя заявил, что США игнорировали предложения России и других государств при работе над своим проектом резолюции о ситуации в секторе Газа, в результате он оказался политизирован.

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что Пекин голосовал против проекта резолюции Вашингтона по ситуации в секторе Газа в том числе потому, что в нём устанавливалось предусловие для прекращения огня.