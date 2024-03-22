Постпред КНР в ООН: резолюция США ставила предусловие прекращения огня в Газе

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что Пекин голосовал против проекта резолюции Вашингтона по ситуации в секторе Газа в том числе потому, что в нём устанавливалось предусловие для прекращения огня.

Его слова передаёт РИА Новости.

На заседании Совбеза ООН он подчеркнул, что немедленное прекращение огня — фундаментальная предпосылка для спасения жизней, расширения гуманитарного доступа и недопущения более масштабного конфликта.

По словам Чжан Цзюня проект США, наоборот, устанавливает предусловие для прекращения огня, которое является не чем иным, как «зелёным светом» для продолжения убийства».

Кроме того, проект не содержит чёткого возражения против планов Израиля провести операцию в Рафахе, добавил китайский постпред при ООН.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США игнорировали предложения России и других государств при работе над своим проектом резолюции о ситуации в секторе Газа, и в результате он оказался политизирован.