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Небензя назвал проект резолюции США по сектору Газа политизированным документом

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Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США игнорировали предложения России и других государств при работе над своим проектом резолюции о ситуации в секторе Газа, и в результате он оказался политизирован.
Небензя назвал проект резолюции США по сектору Газа политизированным документом
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, все комментарии Москвы, красные линии раз за разом игнорировались, как и предложения ряда других делегаций.

Это был «разговор с пустотой», а не нормальная работа над документом, подчеркнул Небензя.

«Американский продукт — это насквозь политизированный документ», — сказал он.

Ранее постпред США при организации Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединённые Штаты, Катар и Египет близки к достижению прекращения огня в секторе Газа.

Член политбюро ХАМАС Усама Хамдан отмечал, что Израиль отрицательно воспринял предложение движения по перемирию в секторе Газа, представленное 14 марта.

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