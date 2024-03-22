Небензя назвал проект резолюции США по сектору Газа политизированным документом
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС.
По его словам, все комментарии Москвы, красные линии раз за разом игнорировались, как и предложения ряда других делегаций.
Это был «разговор с пустотой», а не нормальная работа над документом, подчеркнул Небензя.
«Американский продукт — это насквозь политизированный документ», — сказал он.
Ранее постпред США при организации Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединённые Штаты, Катар и Египет близки к достижению прекращения огня в секторе Газа.
Член политбюро ХАМАС Усама Хамдан отмечал, что Израиль отрицательно воспринял предложение движения по перемирию в секторе Газа, представленное 14 марта.