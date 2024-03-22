Постпред США: Египет и Катар близки к достижению прекращения огня в Газе
- AP
Об этом пишет РИА Новости.
По её словам, Соединённые Штаты, Египет и Катар работают круглосуточно в регионе, чтобы добиться немедленного устойчивого прекращения огня.
«Полагаем, что мы близки. (Но. — RT) пока мы не достигли этого момента», — отметила Томас-Гринфилд.
Ранее член политбюро ХАМАС Усама Хамдан заявил, что Израиль отрицательно воспринял предложение движения по перемирию в секторе Газа, представленное 14 марта.