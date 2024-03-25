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МИД: Израиль не прекратит огонь в Газе, пока все заложники не будут освобождены

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Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац прокомментировал принятую в Совбезе ООН резолюцию, требующую немедленного прекращения огня в секторе Газа на месяц Рамадан.
МИД: Израиль не прекратит огонь в Газе, пока все заложники не будут освобождены
  • AP
  • © Ariel Schalit

Об этом пишет РИА Новости.

Он заявил, что Израиль не прекратит огонь.

«Мы уничтожим (радикальное палестинское движение) ХАМАС и продолжим сражаться до тех пор, пока последний из похищенных не вернётся домой», — подчеркнул Кац.

Ранее Совбез ООН принял подготовленную десяткой непостоянных членов органа резолюцию с требованием немедленно прекратить огонь в секторе Газа в период месяца Рамадан.

Движение ХАМАС выразило готовность в обмене заложников, удерживаемых в секторе Газа, на палестинских заключённых на фоне принятия Совбезом ООН резолюции о прекращении огня в анклаве.

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