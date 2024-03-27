Сийярто: Венгрия не будет отказываться от контактов с Россией на высшем уровне

Будапешт не намерен отказываться от контактов с Москвой на высшем уровне, каналы связи должны быть открыты.

Об этом в интервью ТАСС заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Для нас очевидно и само собой разумеется, что нам надо поддерживать связь с российским руководством», — сказал глава ведомства.

При этом он подчеркнул, что сам находится в контакте с главой МИД России Сергеем Лавровым, вице-премьером по энергетике Александром Новаком и вице-премьером — главой Минпромторга Денисом Мантуровым.

«Верим, что каналы связи должны быть открыты, потому что если мы их перекроем, то уменьшим шансы на мир в будущем», — добавил Сийярто.

Ранее Сийярто отметил, что заявления стран НАТО об отправке войск в Киев приближают мировую войну.

Также он заявил, что Венгрия никогда не пошлёт войска на Украину.

Кроме того, сообщалось, что Венгрия рассчитывает на сохранение поставок нефти из России на уровне 2023 года.