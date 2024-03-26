Сийярто: заявления стран НАТО об отправке войск в Киев приближают мировую войну

Заявления стран — членов НАТО о перспективах отправки войск на Украину приближают риск начала третьей мировой войны, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«В такой критической ситуации не только действия, но и слова имеют огромное значение. Поэтому когда речь идёт о возможности ввода войск на Украину от имени некоторых стран — членов НАТО, это действительно опасно», — отметил он в интервью ТАСС.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что сейчас подходящее время для обсуждения отправки войск Запада на Украину.

Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что в случае конфликта России и НАТО мир окажется в одном шаге от третьей мировой войны.

В интервью Такеру Карлсону он отмечал, что отправка регулярных войск других стран на Украину поставит мир на грань глобального конфликта.