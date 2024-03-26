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Хуситы заявили о готовности атаковать суда любой страны, идущие в порты Израиля

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Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Аллах» готово атаковать принадлежащие любой стране суда, если они направляются в порты Израиля.
Хуситы заявили о готовности атаковать суда любой страны, идущие в порты Израиля
  • AP

Об этом сообщил член политбюро «Ансар Аллах» Хузам аль-Асад.

«Наши военно-морские силы продолжат атаковать израильские суда, те, которые связаны с вражеским израильским образованием, а также суда любой национальной принадлежности, которые направляются в его порты», — цитирует его РИА Новости.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Россия и Китай достигли договорённостей с хуситами о безопасном проходе их кораблей через Аденский залив и Красное море.

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