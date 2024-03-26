Хуситы заявили о готовности атаковать суда любой страны, идущие в порты Израиля
- AP
Об этом сообщил член политбюро «Ансар Аллах» Хузам аль-Асад.
«Наши военно-морские силы продолжат атаковать израильские суда, те, которые связаны с вражеским израильским образованием, а также суда любой национальной принадлежности, которые направляются в его порты», — цитирует его РИА Новости.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Россия и Китай достигли договорённостей с хуситами о безопасном проходе их кораблей через Аденский залив и Красное море.