Bloomberg: Россия и КНР согласовали с хуситами безопасный проход для своих судов

Россия и Китай достигли договорённостей с хуситами о безопасном проходе их кораблей через Аденский залив и Красное море.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Базирующиеся в Йемене хуситы заявили Китаю и России, что их суда могут ходить через Красное море и Аденский залив и не подвергаться нападению», — говорится в публикации.

По данным агентства, в обмен на это Россия и Китай могут предоставить хуситам политическую поддержку. При этом источники не раскрывают каких-либо деталей этой сделки.

В январе член политбюро йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) Мухаммед аль-Бахити заявил, что судам России и Китая в Красном море ничего не угрожает.