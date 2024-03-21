Bloomberg: Россия и КНР согласовали с хуситами безопасный проход для своих судов
- AFP
Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
«Базирующиеся в Йемене хуситы заявили Китаю и России, что их суда могут ходить через Красное море и Аденский залив и не подвергаться нападению», — говорится в публикации.
По данным агентства, в обмен на это Россия и Китай могут предоставить хуситам политическую поддержку. При этом источники не раскрывают каких-либо деталей этой сделки.
В январе член политбюро йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) Мухаммед аль-Бахити заявил, что судам России и Китая в Красном море ничего не угрожает.