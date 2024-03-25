Путин: события перед бомбёжкой Югославии были «тяжёлой гражданской войной»

События, предшествовавшие бомбёжке Югославии силами НАТО в 1999 году, были «тяжёлой гражданской войной».

Такое мнение президент России Владимир Путин высказал в беседе с гендиректором ТАСС Андреем Кондрашовым при подготовке документального фильма «Белград», который вышел на телеканале «Россия-1».

«Это подогревалось и изнутри, и извне, ну, привело к такой внутренней конфронтации — по сути, к очень тяжёлой гражданской войне», — сказал российский лидер.

Ранее Путин назвал огромной трагедией бомбардировку Югославии.

Также МИД России заявил, что вопрос об ответственности НАТО за ущерб от бомбардировок Югославии открыт.