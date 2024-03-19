Президенты Туркмении и России обсудили сотрудничество между странами
- globallookpress.com
Об этом информирует туркменское агентство TDH.
Как отмечается в материале, во время беседы туркменский лидер поздравил Путина с победой на выборах. Президенты отметили высокий уровень отношений двух государств и последовательное развитие партнёрства.
Особое место в повестке туркмено-российского сотрудничества занимает развитие торгово-экономических отношений, пишет агентство.
В феврале российский посол в Ашхабаде Иван Волынкин заявил, что укрепление стратегического партнёрства с Туркменистаном входит в зону интересов России.