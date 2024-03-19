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Президенты Туркмении и России обсудили сотрудничество между странами

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Лидеры Туркмении и России Сердар Бердымухамедов и Владимир Путин провели телефонный разговор.
Президенты Туркмении и России обсудили сотрудничество между странами
  • globallookpress.com

Об этом информирует туркменское агентство TDH.

Как отмечается в материале, во время беседы туркменский лидер поздравил Путина с победой на выборах. Президенты отметили высокий уровень отношений двух государств и последовательное развитие партнёрства.

Особое место в повестке туркмено-российского сотрудничества занимает развитие торгово-экономических отношений, пишет агентство.

В феврале российский посол в Ашхабаде Иван Волынкин заявил, что укрепление стратегического партнёрства с Туркменистаном входит в зону интересов России.

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