Посол: Россия намерена укреплять стратегическое партнёрство с Туркменистаном
- РИА Новости
По словам дипломата, особый характер партнёрства России и Туркмении зафиксирован договором 2017 года и вновь подтверждён декларацией об углублении стратегического сотрудничества от 2022 года.
«Главными вдохновителями и архитекторами такого плодотворного взаимодействия на данном этапе являются президент России Владимир Владимирович Путин и президент Туркменистана Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов», — отметил посол в статье, опубликованной туркменским агентством «Ориент».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров на встрече с руководителями внешнеполитических ведомств Туркменистана, Азербайджана, Ирана и Казахстана заявил, что совместная работа вносит вклад в обеспечение безопасности.