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Посол: Россия намерена укреплять стратегическое партнёрство с Туркменистаном

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Укрепление стратегического партнёрства с Туркменистаном входит в зону интересов России. Об этом заявил российский посол в Ашхабаде Иван Волынкин.
Посол: Россия намерена укреплять стратегическое партнёрство с Туркменистаном
  • РИА Новости

По словам дипломата, особый характер партнёрства России и Туркмении зафиксирован договором 2017 года и вновь подтверждён декларацией об углублении стратегического сотрудничества от 2022 года.

«Главными вдохновителями и архитекторами такого плодотворного взаимодействия на данном этапе являются президент России Владимир Владимирович Путин и президент Туркменистана Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов», — отметил посол в статье, опубликованной туркменским агентством «Ориент».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на встрече с руководителями внешнеполитических ведомств Туркменистана, Азербайджана, Ирана и Казахстана заявил, что совместная работа вносит вклад в обеспечение безопасности.

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