Посол: Россия намерена укреплять стратегическое партнёрство с Туркменистаном

Укрепление стратегического партнёрства с Туркменистаном входит в зону интересов России. Об этом заявил российский посол в Ашхабаде Иван Волынкин.

По словам дипломата, особый характер партнёрства России и Туркмении зафиксирован договором 2017 года и вновь подтверждён декларацией об углублении стратегического сотрудничества от 2022 года.

«Главными вдохновителями и архитекторами такого плодотворного взаимодействия на данном этапе являются президент России Владимир Владимирович Путин и президент Туркменистана Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов», — отметил посол в статье, опубликованной туркменским агентством «Ориент».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на встрече с руководителями внешнеполитических ведомств Туркменистана, Азербайджана, Ирана и Казахстана заявил, что совместная работа вносит вклад в обеспечение безопасности.