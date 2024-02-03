Комитет парламента Ирака призвал ускорить вывод войск коалиции из страны
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Сообщение комитета поступило в распоряжение РИА Новости.
«Подобные нападения являются нарушением суверенитета Ирака и их повторение ослабляет взаимодействие в области безопасности между Ираком и США, которое является частью совместного соглашения о военном сотрудничестве, которое необходимо пересмотреть», — говорится в заявлении комитета.
Депутаты призвали правительство Ирака подать официальную жалобу в Совет Безопасности ООН и ускорить процесс достижения соглашения о выходе из Ирака войск США и международной коалиции.
«Их присутствие в Ираке приводит к дестабилизации ситуации», — заявили члены комитета.
В ночь на 3 февраля силы Центрального командования США (CENTCOM) нанесли авиаудары по 85 целям на территории Сирии и Ирака. По словам президента Джо Байдена, ответные действия на атаку на базу в Иордании продолжатся.
Правительство Ирака назвало это актом агрессии.