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Комитет парламента Ирака призвал ускорить вывод войск коалиции из страны

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Комитет по безопасности и обороне парламента Ирака призвал правительство как можно скорее заключить соглашение о выводе войск международной коалиции из страны. Это было сделано после того, как американские ВС нанесли авиаудары по объектам на иракской территории.
Комитет парламента Ирака призвал ускорить вывод войск коалиции из страны
  • Gettyimages.ru

Сообщение комитета поступило в распоряжение РИА Новости.

«Подобные нападения являются нарушением суверенитета Ирака и их повторение ослабляет взаимодействие в области безопасности между Ираком и США, которое является частью совместного соглашения о военном сотрудничестве, которое необходимо пересмотреть», — говорится в заявлении комитета.

Депутаты призвали правительство Ирака подать официальную жалобу в Совет Безопасности ООН и ускорить процесс достижения соглашения о выходе из Ирака войск США и международной коалиции.

«Их присутствие в Ираке приводит к дестабилизации ситуации», — заявили члены комитета.

В ночь на 3 февраля силы Центрального командования США (CENTCOM) нанесли авиаудары по 85 целям на территории Сирии и Ирака. По словам президента Джо Байдена, ответные действия на атаку на базу в Иордании продолжатся.

Правительство Ирака назвало это актом агрессии.

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