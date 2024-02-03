Комитет парламента Ирака призвал ускорить вывод войск коалиции из страны

Комитет по безопасности и обороне парламента Ирака призвал правительство как можно скорее заключить соглашение о выводе войск международной коалиции из страны. Это было сделано после того, как американские ВС нанесли авиаудары по объектам на иракской территории.

Сообщение комитета поступило в распоряжение РИА Новости.

«Подобные нападения являются нарушением суверенитета Ирака и их повторение ослабляет взаимодействие в области безопасности между Ираком и США, которое является частью совместного соглашения о военном сотрудничестве, которое необходимо пересмотреть», — говорится в заявлении комитета.

Депутаты призвали правительство Ирака подать официальную жалобу в Совет Безопасности ООН и ускорить процесс достижения соглашения о выходе из Ирака войск США и международной коалиции.

«Их присутствие в Ираке приводит к дестабилизации ситуации», — заявили члены комитета.

В ночь на 3 февраля силы Центрального командования США (CENTCOM) нанесли авиаудары по 85 целям на территории Сирии и Ирака. По словам президента Джо Байдена, ответные действия на атаку на базу в Иордании продолжатся.

Правительство Ирака назвало это актом агрессии.