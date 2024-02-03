CENTCOM: США нанесли авиаудары по 85 целям в Ираке и Сирии

Силы Центрального командования США (CENTCOM) нанесли авиаудары по 85 целям на территории Сирии и Ирака.

Об этом говорится в официальном заявлении CENTCOM в Twitter.

Утверждается, что удары были направлены против иранского Корпуса стражей Исламской революции Ирана и связанных с ними вооружённых групп.

Применялись в том числе дальнобойные бомбардировщики.

Американские военные при авиаударах использовали более 125 боеприпасов.

Ранее в Пентагоне заявили, что американские военные начали наносить удары на Ближнем Востоке в ответ на атаку на базу в Иордании.