Пентагон: США начали удары на Ближнем Востоке в ответ на атаку на базу в Иордании

Американские военные начали наносить удары на Ближнем Востоке в ответ на атаку на базу в Иордании.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Пентагон.

Ранее ABC сообщил, что США начали наносить удары по Сирии в ответ на недавнюю атаку дрона по американской базе в Иордании.

Позже телеканал исправил эти данные, заявив, что первоначальную серию ударов по Сирии вечером 2 февраля якобы осуществили не США.

По данным Al Hadath, были обстреляны 11 позиций проиранских отрядов, которые находятся возле границы с Ираком.

IRNA сообщало со ссылкой на местные СМИ, что погибли более 10 человек.