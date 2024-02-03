Пентагон: США начали удары на Ближнем Востоке в ответ на атаку на базу в Иордании
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Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Пентагон.
Ранее ABC сообщил, что США начали наносить удары по Сирии в ответ на недавнюю атаку дрона по американской базе в Иордании.
Позже телеканал исправил эти данные, заявив, что первоначальную серию ударов по Сирии вечером 2 февраля якобы осуществили не США.
По данным Al Hadath, были обстреляны 11 позиций проиранских отрядов, которые находятся возле границы с Ираком.
IRNA сообщало со ссылкой на местные СМИ, что погибли более 10 человек.