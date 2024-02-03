ABC: первоначальную серию ударов по Сирии осуществили не США

Первоначальную серию ударов по Сирии вечером 2 февраля осуществили не США, уточнил телеканал ABC News со ссылкой на неназванного американского чиновника.

«Исправление: первая серия ударов нанесена не нами», — говорится в онлайн-трансляции телеканала.

Кем были нанесены удары по востоку Сирии, телеканал не уточняет.

При этом спустя 18 минут, в 00:17 мск, в трансляции появилось новое сообщение со ссылкой на американских чиновников, что «ответные авиаудары США начались в Сирии и Ираке».

Ранее ABC сообщил, что США начали наносить удары по Сирии в ответ на недавнюю атаку дрона по американской базе в Иордании.

По данным Al Hadath, были обстреляны 11 позиций проиранских отрядов, которые находятся возле границы с Ираком.