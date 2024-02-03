ABC: первоначальную серию ударов по Сирии осуществили не США
«Исправление: первая серия ударов нанесена не нами», — говорится в онлайн-трансляции телеканала.
Кем были нанесены удары по востоку Сирии, телеканал не уточняет.
При этом спустя 18 минут, в 00:17 мск, в трансляции появилось новое сообщение со ссылкой на американских чиновников, что «ответные авиаудары США начались в Сирии и Ираке».
Ранее ABC сообщил, что США начали наносить удары по Сирии в ответ на недавнюю атаку дрона по американской базе в Иордании.
По данным Al Hadath, были обстреляны 11 позиций проиранских отрядов, которые находятся возле границы с Ираком.