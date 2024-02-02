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АВС: США начали бить по Сирии в ответ за атаку на базу в Иордании

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США начали наносить удары по Сирии в ответ на недавнюю атаку дрона по американской базе в Иордании.
АВС: США начали бить по Сирии в ответ за атаку на базу в Иордании
  • Gettyimages.ru
  • © Holger Leue

«США нанесли удары по Сирии в ответ на смертоносное нападение на американскую базу в Иордании», — сообщает телеканал АВС со ссылкой на чиновника из Соединённых Штатов.

В результате атаки 28 января погибли трое американских военных, ещё 40 человек признаны пострадавшими. Президент США Джо Байден заявил, что ответственность за нападение несут проиранские группировки боевиков в Сирии и Ираке. Иран, со своей стороны, заявил, что не имеет отношения к удару. На базе, которая носит название Tower 22, находятся примерно 350 военнослужащих.

31 января Соединённые Штаты назвали организацию «Исламское сопротивление Ирака» ответственной за гибель своих военных.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не потерпят атак на своих военных и сделают всё для защиты своих интересов.

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