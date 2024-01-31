США обвинили «Исламское сопротивление Ирака» в гибели троих военных в Иордании

Соединённые Штаты назвали организацию «Исламское сопротивление Ирака» ответственной за гибель троих своих военных в Иордании. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

«Мы считаем, что атака в Иордании была спланирована, обеспечена ресурсами и реализована «зонтичной» группой под названием «Исламское сопротивление Ирака», — приводит РИА Новости его слова.

Кирби подчеркнул, что в эту группировку входит «Катаиб Хезболла».

В результате атаки 28 января погибли трое американских военных, ещё 40 человек признаны пострадавшими. Президент США Джо Байден заявил, что ответственность за нападение несут проиранские группировки боевиков в Сирии и Ираке. Иран, со своей стороны, заявил, что не имеет отношения к удару.