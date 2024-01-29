Пентагон: число пострадавших при атаке на базу США в Иордании выросло до 40
«По нашим оценкам, более 40 человек получили ранения», — приводит РИА Новости её слова в ходе брифинга.
Ранее сообщалось, что в результате атаки 28 января погибли трое американских военных, по меньшей мере 34 человека прошли обследование на предмет возможной черепно-мозговой травмы.
Министр обороны США Ллойд Остин выразил соболезнования по поводу гибели трёх американских солдат в Иордании на базе, которая подверглась удару дрона.