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Пентагон: число пострадавших при атаке на базу США в Иордании выросло до 40

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Число пострадавших при атаке на военную базу США в Иордании возросло до 40, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

«По нашим оценкам, более 40 человек получили ранения», — приводит РИА Новости её слова в ходе брифинга.

Ранее сообщалось, что в результате атаки 28 января погибли трое американских военных, по меньшей мере 34 человека прошли обследование на предмет возможной черепно-мозговой травмы.

Министр обороны США Ллойд Остин выразил соболезнования по поводу гибели трёх американских солдат в Иордании на базе, которая подверглась удару дрона.

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